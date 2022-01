Ghazi Chaouachi : «Le projet de Kaïs Saïed est nébuleux et antidémocratique»

Le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi, a qualifié la consultation électronique annoncée par le président de la république de «nouvelle tromperie» à laquelle le peuple tunisien est exposé, selon ses termes.

Dans un commentaire posté sur son compte Facebook, M. Chaouachi a écrit : «Le président de l’autorité au pouvoir essaie de légitimer son projet nébuleux et antidémocratique en utilisant les ressources humaines et financières de l’État et en dehors de tout cadre constitutionnel ou juridique qui l’autorise à le faire. Le peuple, avec toutes ses catégories, est conscient du danger de ce projet utopique, devenu une menace pour la sécurité et la stabilité du pays, ses acquis, et son expérience démocratique».

Ghazi Chaouachi fait ici allusion au projet de Nouvelle construction inspiré du conseillisme, ou communisme de conseils, défendu par les marxistes anti-léninistes, dont certains, des utopiste égarés et en rupture de ban avec la société, comme Ridha Chiheb Mekki alias Ridha Lénine, se targuent d’être les conseillers de l’ombre de Kaïs Saïed, un conservateur, qui allie islamisme et populisme dans une doctrine vaguement révolutionnaire.

I. B.

