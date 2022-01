« La main tunisienne, le geste en héritage » : Une exposition des métiers de l’artisanat à l’ONAT

L’Office national de l’Artisanat tunisien (ONAT) accueille en ce moment et jusqu’au 17 janvier l’exposition « La main tunisienne, le geste en héritage » qui met à l’honneur le savoir faire des artisans tunisiens.

Organisée par la Fondation Rambourg et l’Office national de l’Artisanat (ONAT), l’exposition collective « La main tunisienne, le geste en héritage » est le fruit de résidences de co-création artisanale ayant réuni une trentaine d’artisans et de designers tunisiens et étrangers.

L’exposition comprend sept espaces différents dédiés aux différentes disciplines représentées (céramique, mosaïque, poterie, verrerie, dinanderie …). « Ce voyage dans les métiers reflète avec noblesse la richesse du territoire et de l’identité tunisienne », indique la Fondation Rambourg qui s’est associée à l’ONAT pour organiser cette exposition plurielle qui s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au secteur de l’artisanat tunisien et qui se poursuit jusqu’au 17 janvier au siège de l’ONAT au Denden.

F.B