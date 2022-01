Tunisie : Les réformes présentées au FMI seront difficiles à réaliser selon Ezzedine Saïdane

«En comparant le document que la Tunisie va présenter au FMI avec la loi de Finances, de grandes difficultés en rapport avec la réalisation des réformes vont apparaitre, vu la situation économique, financière, sociale et politique» du pays, a estimé, ce mardi, 4 janvier 2022, l’économiste Ezzedine Saïdane.

Intervenu sur Shems FM, Saïdane a ajouté que «la Tunisie a pris du retard dans la recherche de solutions, d’où les chiffres dangereux de la dette publique et extérieure, et la dégradation de la confiance des agences de notation et des bailleurs de fonds.»

«Le FMI n’a rien imposé à la Tunisie […] Il a rappelé, entre autres, les engagements non-tenus de réformes depuis 2013», a-t-il encore précisé.

Saïdane a, d’autre part, assuré que les dépenses de l’Etat, selon le budget de 2022, augmenteront de plus de 11%, et ce, «contrairement à ce qui se dit dans les médias et par le gouvernement».