70 migrants tunisiens réfugiés dans une plate-forme pétrolière en Méditerranée

Environ 70 migrants se sont réfugiés sur une plate-forme pétrolière avant d’être remis aux autorités tunisiennes, indique un groupe pétrolier et une organisation non gouvernementale. Les migrants tentaient de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe.

L’organisation non gouvernementale qui exploite le navire « Louis Michel », spécialisé dans l’aide aux migrants, a indiqué avoir secouru 31 personnes qui se trouvaient à bord d’un petit bateau, «tandis que 65 à 70 autres personnes se sont réfugiées dans la nuit sur une plate-forme pétrolière à environ 120 kilomètres des côtes tunisiennes», rapporte l’AFP le 4 janvier 2021.

La société pétrolière a confirmé, dans un communiqué, qu’un nombre indéterminé de migrants est monté à bord de la plate-forme offshore,, lundi 3 décembre, vers huit heures du soir, heure tunisienne.

L’entreprise, qui a informé les autorités tunisiennes, a déclaré avoir apporté une assistance aux migrants, qui ont reçu de l’eau, de la nourriture et des vêtements secs. Elle a ajouté que les migrants ont ensuite été transférés sur un navire de la marine tunisienne le 4 janvier, vers 14 h, heure tunisienne.

Il est à noter que le «Louis Michel» est un bateau de la marine française de 30 mètres de long, décoré par le street-artiste britannique Banksy, l’un des mécènes de cette initiative, et c’est l’un des navires de sauvetage qui sillonnent la Méditerranée pour aider des dizaines de milliers de migrants qui tentent chaque année de rejoindre l’Europe, souvent à bord de barques de fortune.

Selon le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 115 000 migrants ont réussi à atteindre l’Europe l’année dernière, notamment via l’Italie, la Grèce, l’Espagne, Chypre et Malte.

Le HCR note également que plus de 2 500 personnes ont péri ou ont disparu en mer en tentant d’atteindre l’Europe via la Méditerranée et la route maritime de l’ouest de l’Afrique du Nord au cours des onze premiers mois de 2021.

(AFP)