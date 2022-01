Tabarka : Arrestation d’un jeune homme soupçonné d’appartenir à une organisation terroriste

Dans le cadre de la prévention des risques et menaces terroristes, l’équipe de recherche et d’inspection de la Garde nationale à Tabarka et de la prévention du terrorisme à Jendouba ont réussi à arrêter un jeune, trentenaire, recherché pour soupçon d’appartenance à une organisation terroriste.

Après consultation avec le ministère public du Tribunal de première instance de Jendouba, il a été arrêté et une enquête a été ouverte.

Il a, par la suite été transféré au Pôle judiciaire antiterroriste de la capitale pour prendre les mesures légales adéquates à son encontre.

C. B. Y.