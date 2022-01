Exposition « Les Beys Husseinites » : Un aperçu historique du régime beylical en Tunisie

Le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres à Ksar Saïd accueille à partir du 13 janvier l’exposition « Les Beys Husseinites ». Un aperçu historique des différentes périodes du régime beylical en Tunisie à travers une collection d’œuvres inédites.

Créé en 2019 et implanté au cœur du Bardo, le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres est un établissement public dont le principal objectif est de restaurer, de conserver et de mettre en valeur le Palais Ksar Saïd.

Le centre accueillera dès jeudi prochain, 13 janvier, une nouvelle exposition intitulée « Les Beys Husseinites » qui se poursuivra tout au long de l’année 2022, et qui réunira une collection de tableaux inédits réalisés par les artistes pionnier du régime beylical, à savoir Hédi Khayachi, Ahmed Osman, Noureddine Khayachi, Mohamed Mtimet et Mohamed Chedly Bey.

Le public aura l’occasion de voyager à travers l’Histoire des Beys à travers une série d’œuvres singulières qui ont été restaurées par l’équipe du laboratoire de conservation et de restauration des biens culturels. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine tunisien et de la collection du Palais Ksar Saïd.

L’inauguration aura lieu le mercredi 12 janvier en présence de la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.

F.B