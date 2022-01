Football – CAN 2022 : Programme complet

Dans 3 jours, le 9 janvier 2022, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun sera donné. Au total, 24 nations se défieront pour le plus important sacre footballistique dans le continent. L’Algérie, tenante du titre, et le Sénégal, premier au classement Fifa et vice-champion d’Afrique, sont les grands favoris, devant le Nigéria, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Voici un rappel des 6 groupes de la première phase de la compétition, sachant les premiers et deuxièmes se qualifieront aux huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes :

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée-Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie

Voici le calendrier complet des matchs, en heure tunisienne :

Phase de groupes :

Dimanche 9 janvier :

17h00 : Cameroun – Burkina Faso (groupe A)

20h00 : Éthiopie – Cap-Vert (groupe A)

Lundi 10 janvier :

14h00 : Sénégal – Zimbabwe (groupe B)

17h00 : Guinée – Malawi (groupe B)

17h00 : Maroc – Ghana (groupe C)

20h00 : Comores – Gabon (groupe C)

Mardi 11 janvier :

14h00 : Algérie – Sierra Leone (groupe E)

17h00 : Nigeria – Égypte (groupe D)

20h00 : Soudan – Guinée-Bissau (groupe D)

Mercredi 12 janvier :

14h00 : Tunisie – Mali (groupe F)

17h00 : Mauritanie – Gambie (groupe F)

20h00 : Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire (groupe E)

Jeudi 13 janvier :

17h00 : Cameroun – Éthiopie (groupe A)

20h00 : Cap-Vert – Burkina Faso (groupe A)

Vendredi 14 janvier :

14h00 : Sénégal – Guinée (groupe B)

17h00 : Malawi – Zimbabwe (groupe B)

17h00 : Gabon – Ghana (groupe C)

20h00 : Maroc – Comores (groupe C)

Samedi 15 janvier :

17h00 : Nigeria Soudan (groupe D)

20h00 : Guinée-Bissau – Égypte (groupe D)

Dimanche 16 janvier :

14h00 : Gambie – Mali (groupe F)

17h00 : Tunisie – Mauritanie (groupe F)

17h00 : Côte d’Ivoire – Sierra Leone (groupe E)

20h00 : Algérie – Guinée équatoriale (groupe E)

Lundi 17 janvier :

17h00 : Burkina Faso – Éthiopie (groupe A)

17h00 : Cap-Vert – Cameroun (groupe A)

Mardi 18 janvier :

17h00 : Zimbabwe – Guinée (groupe B)

17h00 : Malawi – Sénégal (groupe B)

20h00 : Ghana – Comores (groupe C)

20h00 : Gabon – Maroc (groupe C)

Mercredi 19 janvier :

20h00 : Égypte – Soudan (groupe D)

20h00 : Guinée-Bissau – Nigeria (groupe D)

Jeudi 20 janvier :

17h00 : Sierra Leone – Guinée équatoriale (groupe E)

17h00 : Côte d’Ivoire – Algérie (groupe E)

20h00 : Gambie – Tunisie (groupe F)

20h00 : Mali – Mauritanie (groupe F)

Phase à élimination directe :

8es de finale :

Dimanche 23 janvier :

17h00 : 2e groupe A – 2e groupe C (match 37)

20h00 : 1er groupe D – 3e groupe B, E ou F (match 38)

Lundi 24 janvier :

17h00 : 2e groupe B – 2e groupe F (match 39)

20h00 : 1er groupe A – 3e groupe C, D ou E (match 40)

Mardi 25 janvier :

17h00 : 1er groupe B – 3e groupe A, C ou D (match 41)

20h00 : 1er groupe C – 3e groupe A, B ou F (match 42)

Mercredi 26 janvier :

17h00 : 1er groupe E – 2e groupe D (match 43)

20h00 : 1er groupe F – 2e groupe E (match 44)

Quarts de finale :

Samedi 29 janvier :

17h00 : vainqueur match 40 – vainqueur match 39 (match 45)

20h00 : vainqueur match 37 – vainqueur match 38 (match 46)

Dimanche 30 janvier :

17h00 : vainqueur match 43 – vainqueur match 42 (match 47)

20h00 : vainqueur match 41 – vainqueur match 44 (match 48)

Demi-finales :

Mercredi 2 février :

20h00 : vainqueur match 46 – vainqueur match 48

Jeudi 3 février :

20h00 : vainqueur match 45 – vainqueur match 47

Match pour la 3e place dimanche 6 février à 17h00

Finale : Dimanche 6 février à 20h00

