Tunisie : L’inflation termine 2021 avec une moyenne annuelle en hausse de 5,7%

Au mois décembre 2021, les prix à la consommation ont augmenté en Tunisie de 0,5%, l’inflation s’est établie à 6,6% en fin d’année et à 5,7% en moyenne annuelle.

Selon l’Institut national de la statistique (INS), les prix à la consommation ont augmenté, en décembre 2021, de 0,5%, après 0,1% le mois précédent. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,7%, des articles d’habillement de 1,4% et les produits d’ameublement, articles de ménage et entretien courant du foyer de 0,7% ainsi que les prix des services des restaurants et hôtels (+0,5%).

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,7% après une baisse de -0,6% le mois dernier, expliquée principalement par la hausse importante des prix des légumes frais (4,8%), des œufs (4,4%), du groupe lait et fromage (1,4%) et des huiles alimentaires (0,7%). En revanche, les prix des volailles sont en baisse de -2,0% et ceux des viandes bovines de -0,7%.

En décembre, les prix des produits d’habillement ont augmenté de 1,4% en raison de la hausse des prix des vêtements d’hiver de 1,4% et ceux des chaussures d’hiver de 1,4%.

Sur un mois, les prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer ont augmenté de 0,7%. Cette hausse est expliquée par la hausse des prix des meubles et articles d’ameublement de 0,9% et des prix des biens et services liés à l’entretien du foyer de 0,9%.

L’inflation a confirmé sa tendance à la hausse en augmentant pour le troisième mois consécutif et en s’établissant à 6,6% en décembre 2021 après 6,4% en novembre et 6,3% en octobre. Cette progression est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires (7,6% contre 6,9%) ainsi que des prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (5,2% contre 4,8%). En moyenne annuelle l’inflation s’est établie à 5,7% en 2021 contre 5,6% en 2020.

En décembre 2021, les prix de l’alimentation ont augmenté de 7,6% sur un an, hausse provenant principalement de l’augmentation des prix des volailles de 23,3%, des huiles d’olives de 21,8%, des œufs de 15,5%, des fruits frais de 16,7%, des légumes frais 10,8% et des poissons frais de 9,0%.

Par ailleurs les prix des viandes bovines et ovines ont baissé, sur un an, respectivement de -3,6% et – 2,2%. Il en est de même pour les prix des fruits secs qui ont diminué de -6,9% sur un an.

Les produits manufacturés ont augmenté pour leur part de 7,6% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 5,7%, des matériaux de construction de 14,0%, des produits de l’habillement de 8,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 5,4%.

Pour les services, les prix sont en augmentation de 4,8% sur un an, expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 6,5%, des services de santé de 5,2% et des loyers de 4,3%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a reculé à 6,4% en décembre 2021 après 6,5% le mois précédent. Les prix des produits libres (encadrés par le ministère du Commerce) ont augmenté de 6,7% et les prix des produits encadrés ont augmenté de 6,5%.

Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 8,3% contre 4,0% pour les produits alimentaires à prix encadrés.