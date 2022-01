Othman Jerandi : «Il n’y pas de crise dans les relations entre la Tunisie et les Etats-Unis»

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Tunisiens de l’étranger Othman Jerandi a confirmé, lors d’une conférence de presse aujourd’hui, vendredi 7 janvier 2022, que les relations de la Tunisie avec les États-Unis d’Amérique sont bonnes, niant qu’il y ait une crise entre Tunis et Washington.

«Les relations sont bonnes et la consultation et la coopération se poursuivent. Il y a eu des interrogations suite à l’annonce des mesures exceptionnelles par le président de la république Kaïs Saïed, et des réponses y ont été apportées. Il y a eu des interactions mais il n’y a pas eu de pressions sur la Tunisie qui les rejettes», a-t-il ajouté.

M. Jerandi a aussi souligné que la Tunisie, qui est attachée au processus démocratique, garantie les libertés et les mécanismes démocratiques, indiquant que notre pays traverse une étape exceptionnelle qui prendra fin avec l’achèvement de la feuille de route annoncée par le président de la république, tout en précisant que les mesures annoncées le 25 juillet dernier s’appuyaient sur la constitution et visaient à corriger le processus de transition, a-t-il insisté.

Les mesures ont été acceptées et n’ont pas affecté les relations de la Tunisie avec les pays étrangers, a encore souligné le chef de la diplomatie tunisienne, en affirmant qu’il n’y avait aucun boycott de l’État tunisien, notant que l’Union européenne avait fait réaliser un propre sondage d’opinions qui prouvait que 92% des Tunisiens interrogés se sont dit satisfaits des mesures prises par Kais Saïed, le 25 juillet.

Les déclarations du ministre des Affaires étrangères ont été faites dans le cadre d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la fin du mandat de la Tunisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu durant la période 2020-2021.

Imed Bahri