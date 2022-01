Exposition « Mass’art » : La calligraphie dans tous ses états au Palais Kheireddine

Tweet Share Messenger

Le Palais Kheireddine à la Médina de Tunis accueille la nouvelle exposition « MASS’ART » de l’artiste calligraphe Saja, du 14 janvier au 6 février 2022.

Spécialisé dans la calligraphie arabe et la calligraffiti, l’artiste Saja ne cesse de réinventer l’art de la calligraphie en la mélangeant avec d’autres disciplines et univers artistiques comme la photographie ou la peinture.

Après avoir signé plusieurs expositions en Tunisie et à l’étranger (comme au Maroc ou à Dubaï), Saja s’apprête à présenter sa nouvelle collection d’œuvres sont la plupart seront exposées pour la première fois. « Mass’art » qui regroupera une cinquantaine de tableaux majoritairement en grand format autour de plusieurs thèmes, notamment la Tunisie, l’Afrique et les légendes internationales.

« Il s’agit de ma première grande exposition en Tunisie. Elle est la concrétisation de tout mon art dans toutes ses formes », indique l’artiste.

L’exposition prendra place dans les différents espaces du Musée de la ville de Tunis et donnera à voir des œuvres modernes et innovantes de portraits, de calligrapffiti … et où l’art de la calligraphie sera à la fois libre, poétique et abstrait.

F.B