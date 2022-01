La Cinémathèque tunisienne accueillera la 7e édition du Festival international du Court-métrage (Panorama)

La 7e édition du Festival international du Court-métrage se tiendra du 1er au 3 février 2022 à la salle Tahar Chariaa de la Cinémathèque tunisienne.

Lancé en 2016, le Festival Panorama est dirigé par le réalisateur Kamel Aouij, il s’agit d’un jeune festival entièrement dédié au format court-métrage qui met en compétition des films issus de différents pays du monde.

Le festival se tiendra pour la troisième année consécutive à la Cinémathèque tunisienne et donnera à voir une panoplie de films tout récents dont beaucoup seront projetés en avant-première. Parmi plus de 300 candidatures, le comité directeur a sélectionné 24 films (20 fictions et 4 documentaires) qui feront partie de la compétition. Le directeur du festival Kamel Aouij a annoncé que l’actrice Hélène Catzaras fera partie du jury.

Le film d’ouverture sera « Poussière d’étoiles » de la jeune réalisatrice MirvetMedni Kammoun

Toutes les projections auront lieu à la salle Tahar Chariaa à la Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture).

F.B