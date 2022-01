Mohamed Abbou : «Kaïs Saïed est en train d’induire le peuple en erreur»

L’ancien ministre et fondateur du parti Attayar Mohamed Abbou a accusé le président de la république, Kaïs Saïed, d’induire le peuple en erreur et de la tromper, critiquant vivement sa gestion des dossiers et des affaires politiques.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Abbou a appelé le chef de l’Etat à laisser le dossier judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et à s’occuper de ceux relatifs à la corruption, liés à des partis politiques comme Ennahda, Qalb Tounes et Nidaa Tounes et de ceux de blanchiment d’argent, selon ses dires, notamment concernant certains juges et médias.

Il a, par ailleurs, estimé que le dossier de vente de nationalités, pesant sur le dirigeant et député nahdhaoui Noureddine Bhiri, est vide et qu’il fait rire plusieurs avocats en Tunisie.

C. B. Y.