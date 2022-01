Sénégal vs Zimbabwe en live streaming : CAN 2022

Deuxième journée de la de la Coupe d’Afrique des Nations et premier match pour le groupe B entre Sénégal et Zimbabwe avec les deux star du football sénégalais titulaires: Sadio Mané du Liverpool et Kalidou Koulibaly de Metz . En direct à 14h heure Tunis et heure Locale au Cameroun, au Stade de Bafoussam et arbitré par le Guatemalian Mario Escobar.

