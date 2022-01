« Leur Algérie » : Lina Soualem présente à Tunis son film sur les ouvriers algériens de France

L’actrice et réalisatrice française Lina Soualem sera ce soir au Ciné-Madart à Carthage pour présenter son film documentaire « Leur Algérie ». A travers l’histoire de ses grands-parents, la cinéaste fait le récit des ouvriers algériens immigrés en France.

Elle s’est fait d’abord connaitre comme actrice dans des films comme « A mon âge je me cache encore pour fumer » (2017) ou encore « Tu mérites un amour » (2019), Lina Soualem (fille de Hiam Abbas et de Zinedine Soualem) réalise son tout premier film « Leur Algérie », un documentaire qu’elle a pu présenter dans de nombreux festivals internationaux et qui lui a valu le prix du meilleur documentaire au Festival d’El Gouna.

Lina Soualem raconte à travers ce film très personnel l’histoire de ses grands-parents paternels Aïcha et Mabrouk qui décident de se séparer après une soixantaine d’années de mariage. Le film fait le portrait d’une génération d’immigrés algériens venus en France pour travailler. A travers le personnage de son grand-père, la réalisatrice évoque également l’ancienne industrie coutelière de Thiers.

Lina Soualem sera présente ce soir au Ciné-Madart pour un débat avec le public tunisien. Elle sera par la suite également présente au cinéma Le Métropole à Menzel Bourguiba, à l’Ecole supérieure du Cinéma et de l’Audiovisuel à Gammart, à l’espace Jeelen à Nabeul et au Ciné-club Oued Ellil.

F.B