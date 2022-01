CAN 2022 : La Tunisie refuse de reprendre le match face au Mali… plus de 30 minutes après sa «fin»

La Confédération africaine de football (CAF) a tenté de sauver l’image du football africain après le scandale arbitral de la fin de rencontre entre le Mali et la Tunisie, entrant dans le cadre du premier tour de la CAN, en demandant aux deux équipes de reprendre le match, plus de 30 minutes après sa fin précoce. Cependant la Fédération tunisienne de football (FTF) a refusé.

Pour rappel, l’arbitre du match, le Zambien Janny Sikazwe, a sifflé la fin de la rencontre quelques secondes avant le terme du temps réglementaire, visiblement parce que sa montre ne fonctionnait plus, et a refusé de revenir sur sa décision malgré les contestations de l’équipe tunisienne, menée 0-1.

Selon le président de la FTF, Wadie Jary, la rencontre doit être rejouée car elle a été interrompue avant sa fin et sans raison valable. Toutefois, la CAF peut estimer que la Tunisie a perdu le match sur tapis vert en refusant de le poursuivre.

La sélection malienne a, de son côté, dans un premier temps, refusé de poursuivre la rencontre, avant de changer d’avis, craignant sans doute que le match soit rejoué. Les joueurs maliens sont donc revenus sur le terrain et étaient prêts à finir la rencontre.

C. B. Y