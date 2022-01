Covid : Point sur les contaminations en milieu scolaire en Tunisie

Tweet Share Messenger

A la lumière de la hausse des contaminations au coronavirus, les autorités ont décidé de fermer, depuis la rentrée, 40 établissements scolaires et 230 classes dans différentes régions du pays, pour une période allant de 7 à 10 jours, conformément au protocole sanitaire adopté.

C’est ce qu’a fait savoir le directeur général des études, de la planification et des systèmes d’information au ministère de l’Éducation, Bouzid Nciri dans une déclaration, ce jeudi 13 janvier 2022, à l’agence Tap, en ajoutant que depuis la rentrée scolaire, et jusqu’au 12 janvier, le nombre total de contaminations enregistrées en milieu scolaire a atteint 4209 cas.

«La plupart de ces contaminations ont été enregistrées chez les élèves avec plus de 3350 cas, contre 689 cas dans les rangs du cadre éducatif et 125 parmi les cadres de supervision pédagogique et les agents», a ajouté M. Nciri.

La même source a ajouté que les autorités œuvrent également pour la mise en place de rattrapage des cours pour les classes ou les établissements qui ont fermé leurs portes ainsi que pour les élèves qui ont dû s’absenter.

Y. N.