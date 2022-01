Covid : Le CRE de l’Ariana annonce la fermeture de nouveaux établissements scolaires

Tweet Share Messenger

Le Commissariat régional de l’Éducation de l’Ariana a annoncé ce jeudi 13 janvier 2022, la fermeture de nouveaux établissements scolaires, ainsi que des classes et ce afin de faire face à la propagation du coronavirus en milieu scolaire.

Dans un communiqué, le CRE précise que le Collège 18-Janvier, le Lycée Hannibal, le Collège de la Cité Ghazela, l’école primaire les Jardins d’El-Manzah 2, le Lycée Menzah 6 et le collège El-Bosten (La Soukra), fermeront leurs portes jusqu’au 20 janvier 2022.

La même source a fait savoir que 8 classes dans différentes écoles ont également été fermées pour les même raisons et pour la même période :

Rappelons que le Lycée Kheireddine Pacha, le Collège Borj El Baccouche et le Collège Pilote Menzah 5 sont fermés jusqu’au 19 janvier, l’école primaire de Riadh Andalous et le collège Riadh Ennasr, jusqu’au 17 janvier, et le lycée El-Wafa et le collège Ibn Khaldoun jusqu’au 18 janvier.

Y. N.