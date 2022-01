Manifestation à Tunis : Des procès-verbaux dressés pour non-respect des mesures sanitaires

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce vendredi 14 janvier 2022, que des procès-verbaux pour non-respect des mesures sanitaires, notamment l’interdiction de rassemblement, ont été dressés cet après-midi en coordination avec le ministère public.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’à 16h25, environ 130 personnes sont encore rassemblées à l’Avenue Mohamed V, et une vingtaine d’autres au niveau de la rue de Paris, tout en rappelant que les mesures sanitaires imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus interdisent les rassemblements.

Le ministère a de ce fait, rappelé aux manifestants la nécessité de se conformer à la loi, tout en indiquant que des procès-verbaux ont été dressés, conformément aux articles 312 et 313 du code pénal et en coordination avec le ministère public, à l’encontre de contrevenants.

Rappelons que le département de l’Intérieur avait publié un communiqué en affirmant que près de 1200 personnes ont bravé l’interdiction de se rassembler et ont tenté d’accéder à l’Avenue Habib Bourguiba : «certains ont même tenté de forcer les barrages et d’agresser les agents de police».

On notera que la police a fait usage de canons à eaux et de gaz lacrymogène pour disperser les individus qui ont pris part à la manifestation organisée par Ennahdha et d’autres partis opposés aux mesures du 25-Juillet tels Al-Jomhouri et le Parti des travailleurs, ainsi que «Citoyens contre le coup d’État», le collectif dirigé notamment par Jawhar Ben Mbarek .

