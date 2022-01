Programme « LACEN » : Soutenir la création des contenus culturels numériques en Tunisie

Tweet Share Messenger

Le Centre international de Tunis pour l’Economie culturelle numérique (TICDCE) lance un appel à projets de coproduction d’expériences numériques dans le cadre du programme LACEN destiné à soutenir les artistes et les structures culturelles dans la création de contenus culturels numériques.

Le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique est un Incubateur des projets innovants et des startapeurs actant dans le domaine de la culture ; il offre des laboratoires de recherche, d’expérimentation, d’accompagnement, de diffusion des études et des initiatives innovantes dans le secteur de la culture.

TICDCE souhaite soutenir davantage la création, la réalisation et la diversification des contenus culturels innovants et la coproduction d’expériences numériques, et s’adresse ainsi aux artistes, aux collectifs d’artistes et aux structures culturelles ayant des projets de production ou de coproduction d’expériences numériques dans les domaines des arts du spectacle, des arts visuels et des livres audio et numériques.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du programme « Laboratoire de Création des Expériences numériques » (LACEN) mettant à la disposition des artistes les équipements spécialisés du Centre de production.

F.B