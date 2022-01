Tunisie-UGTT : A propos de la rencontre entre Kaïs Saïed et Noureddine Taboubi

Tweet Share Messenger

Le chef de l’État Kaïs Saïed a reçu ce samedi 15 janvier 2022, au Palais de Carthage, lNourddine Taboubi, e secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Une «rencontre longue et franche» selon Sami Tahri SG adjoint de la centrale syndicale.

Le président de la république a affirmé, que contrairement aux rumeurs, «il n’y a aucun froid» entre la présidence et la centrale syndicale, tout en rappelant à l’occasion, l’importance du rôle de l’UGGT dans différentes étapes de l’Histoire du pays ainsi que ses positions historiques depuis les années 1950, citant notamment les réformes dans l’éducation, le programmes socio-économique ainsi que l’engagement des syndicalistes, ou encore le fameux congrès de 77…

Kaïs Saïed a également démenti l’absence de communication avec l’UGTT, ajoutant que le dialogue n’a jamais été rompu et en affirmant avoir eu de nombreux échanges téléphoniques avec Noureddine Taboubi durant lesquels ils ont discuté sur différents sujets. «Même si beaucoup ne le savent pas, mais nous avons échangé des idées… et nous travaillerons ensemble et avec tous ceux qui souhaitent bâtir une nouvelle Tunisie, cependant le dialogue demeure impossible avec les voleurs», a-t-il dit.

«La rencontre fait évidemment partie de cette étape importante que traverse la Tunisie et la construction de celle-ci doit être basée sur l’union nationale et d’une manière participative», a lancé pour sa part le SG de la centrale syndicale à l’issue de sa rencontre avec le président, en soulignant «la necessité d’apprendre des erreurs du passé et d’avancer avec sagesse», et estimant que «la volonté et l’engagement de tous permettront à la Tunisie de s’en sortir»

De son côté, Sami Tahri secrétaire général adjoint de la centrale syndicale a affirmé que la rencontre entre Saïed et Taboubi, qu’il a qualifiée de «longue et franche», a porté sur plusieurs aspects liés à la situation politique, les tensions sociales et la conjoncture économique que traverse le pays, a-t-il dit dans une déclaration à l’agence Tap.

Y. N.