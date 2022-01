CAN 2022 : La Tunisie s’impose 4-0 face à la Mauritanie

La Tunisie a remporté, ce dimanche 16 janvier 2022, son match pour le compte de la deuxième journée du groupe F, face à la Mauritanie, sur le large score de quatre buts à zéro.

Battus (0-1) lors de leur premier match face au Mali après une fin de match rocambolesque, les Aigles de Carthage ont très bien débuté leur match, cet après-midi au stade de Limbé (Cameroun), face à la Mauritanie, en inscrivant deux buts dès les 10 premières minutes : le premier signé Hamza Mathlouthi(4′) et le second Wahbi Khazri (9′).

A la 64e minute Wahbi Khazri marque son deuxième but de la rencontre, le 3e pour l’équipe nationale, suivi rapidement du 4e but marqué par Seifeddine Jaziri (66′)…. Le match s’est terminé sur un penalty raté par Youssef Msakni.



Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Khazri a été élu homme du match, sachant que les Aigles de Carthage joueront un match décisif face à la Gambie lors de la dernière journée de cette phase de poules, jeudi prochain.

Y. N.