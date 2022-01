Tunisie vs Mauritanie en live streaming : CAN 2022

Tweet Share Messenger

La Tunisie affronte aujourd’hui la Mauritanie dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations, dont les trois point sont devenue plus compliqué pour l’équipe nationale avec la découverte de six joueurs positifs au covid : Naïm Sliti, Drager, Haddadi,Jebali, Dylan Bronn et Yoann Touzghar. En direct, 17h heure Tunis au Stade de Limbé.

Tunisie vs Mauritanie : Coupe d’Afrique des Nations 2022 en live streaming | Direct | Live :