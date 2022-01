CAN 2022 : Les adversaires possibles de la Tunisie en cas de qualification

Après sa large victoire face à la Mauritanie (4-0), hier, dimanche 16 janvier 2022, lors de la 2e journée du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (Can), au Cameroun, la sélection tunisienne de football entrevoit, déjà, les huitièmes de finale, ne serait-ce qu’en tant que l’un des 4 meilleurs troisièmes.

La Tunisie a, néanmoins, peu de chances de finir première de son groupe. Pour y arriver, il faudrait battre la Gambie et espérer que le Mali ne gagne pas face à la modeste équipe de Mauritanie.

La deuxième place est, en revanche, à la portée du onze national, et semble la plus probable. Ça sera le cas si la Tunisie et le Mali gagnent leurs matchs.

En cas de match nul, les Aigles de Carthage finiraient troisièmes de la poule, mais seraient quasiment assurées de se qualifier grâce à leurs 4 éventuels points et à leur goal-average de +3. En fait, même une défaite pourrait qualifier la Tunisie.

Les adversaires possibles de la Tunisie, en cas de qualification pour les huitièmes de finale, seraient les suivants :

– En cas de 1ère place : le deuxième du groupe E (la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, la Sierra Leone ou l’Algérie).

– En cas de 2ème place : le deuxième du groupe B (le Sénégal, la Guinée ou le Malawi).

– En cas de 3ème place : à 70% le premier du groupe D (le Nigéria), et à 30% le premier du groupe C (le Maroc ou le Gabon).

Si la logique sera respectée (ce qui n’est souvent pas le cas au football), l’adversaire de la Tunisie, en huitièmes, sera la Guinée.

Rappelons que les deux derniers matchs du groupe F auront lieu le jeudi 20 janvier à 20h (heure locale et tunisienne).

