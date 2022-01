Saïda Akremi : Saïed est responsable de la détérioration de l’état de santé de Bhiri

Samir Dilou et Saïda Akremi.

Selon un raisonnement pour le moins bizarre, les dirigeants du parti islamiste Ennahdha estiment que la président de la république Kaïs Saïed est responsable de la détérioration de l’état de santé de Noureddine Bhiri qui, assigné à résidence depuis le 31 décembre, refuse de manger et de prendre ses médicaments, alors qu’il est atteint de maladies chroniques.

C’est le raisonnement tenu par Me Saïda Akremi, l’épouse de Noureddine Bhiri, lors d’un point de presse, ce mardi 18 janvier 2022, qui a rappelé que son époux a besoin de douze types de médicaments quotidiennement.

Saïda Akremi a souligné que les analyses médicales que son époux a subis sont alarmantes et que la poursuite de la grève de la faim entraînerait des complications cardiaques et cérébrales, ajoutant que son mari ne pouvait plus se tenir debout.

L’avocate a, de ce fait, tenu pour responsables le président de la république et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, ayant ordonné son assignation à résidence, de ce qui arrive à M. Bhiri, en réaffirmant que son époux ferait l’objet d’une «tentative d’assassinat».

Rappelons que M. Bhiri est soupçonné dans une affaire terroriste.

I. B.

