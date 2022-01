Décès d’un manifestant du 14 janvier à Tunis : Précisions du ministère public

Le tribunal de première instance de Tunis a apporté des précisions sur le décès de Ridha Bouzayen qui a participé à la manifestation du 14 janvier 2022 à Tunis, et avait été admis le même jour même à l’hôpital Habib Thameur, où il a rendu l’âme aujourd’hui.

Selon un communiqué du service de communication du tribunal de première instance de Tunis, relayé ce mercredi 19 janvier 2022, par l’agence Tap, l’hôpital Habib Thameur a alerté le district sécuritaire de Sidi Béchir sur le décès d’un homme, pris en charge par ses services.

«Selon les premiers éléments de l’enquête, un véhicule de la Protection civile avait pris en charge, le 14 janvier courant, un homme retrouvé inconscient près du Palais des Congrès à Tunis, et l’a transporté à l’hôpital Habib Thamer : Selon l’examen établi aucune trace visible de violence n’a été découverte sur le corps du concerné», lit-on dans le communiqué.

La même source a ajouté qu’une enquête a été ouverte et que le ministère public a ordonné une autopsiée afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

On notera que Samir Dilou et Jawhar Ben Mbarek du collectif « Citoyens contre le coup d’État » avaient annoncé, ce matin, que le manifestant avait été violenté par la police et qu’il a succombé à ses blessures, ont-ils affirmé tout en le qualifiant de «martyr».

Y. N.