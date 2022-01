Le cinéaste Mehdi Hmili maintient la sortie tunisienne de son film « Streams » pour aujourd’hui

Malgré les nouvelles restrictions sanitaires qui mettent le monde de la culture à nouveau à l’arrêt, le réalisateur tunisien Mehdi Hmili a maintenu la sortie nationale de son dernier film « Streams » pour aujourd’hui, mercredi 19 janvier.

Sélectionné et primé dans plusieurs festivals arabes et internationaux, « Streams », le deuxième long-métrage de fiction de Mehdi Hmili n’avait pas été retenu à la compétition officielle de la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021), ce qui a alimenté une certaine polémique quant aux films retenus et au choix du comité de sélection.

« Streams » qui sort cinq ans après « Thala mon amour » (2017), a notamment remporté le prix de la meilleure actrice pour Afef Ben Mahmoud au Festival international du Caire. Le film va dès aujourd’hui à la rencontre du public tunisien, malgré les nouvelles restrictions sanitaires de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) et les recommandations du ministère des Affaires culturelles de suspendre toutes les manifestations culturelles.

F.B