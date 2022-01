Covid-19 – Tunisie : Le taux de positivité poursuit sa montée

Le taux de positivité relatif à la Covid-19 en Tunisie continue sa montée. Au 18 janvier 2022, il a été de 34,25%, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé publique, publié ce jeudi 20 janvier. Mais ce ne serait pas correct de dire que la situation épidémiologique est inquiétante car le nombre de patients souffrant de formes graves de la maladie demeure trop bas.

Sur les 37.071 tests de dépistage réalisés mardi, 12.698 se sont révélés positifs. Le nombre de nouveaux décès signalés le 18 janvier est de 35, ce qui porte le nombre total des victimes de la maladie, en Tunisie, dont la mort a été signalée, depuis le début de l’épidémie en mars 2020, à 25.881.

D’autre part, il y a eu 61 nouveaux patients du coronavirus transférés aux hôpitaux et cliniques, ce qui porte le nombre total des patients hospitalisés à 632, dont 145 dans les services de réanimation et de soins intensifs et 33 sous respiration artificielle.

C. B. Y.