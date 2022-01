Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la date des soldes d’hiver

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, ce jeudi 20 janvier 2022, via un communiqué, la date des soldes de la saison hivernale. Le début sera pour le 1er février et il durera 6 semaines.

A cette occasion, le ministère a appelé les commerçants à participer à cet important rendez-vous commercial et de consommation pour faire avancer la mobilité économique et soutenir le pouvoir d’achat du consommateur.

Il a également souligné la nécessité de respecter les dispositions légales concernant ces soldes, notamment le taux de réduction minimum fixé à 20 %, le double marquage des prix et l’information du consommateur de toutes les données garantissant la transparence du processus.

C. B. Y.