Cryptomonnaie : Découvrez la nouvelle blockchain Polygon (Matic)

Dans cet article, nous souhaitons vous présenter une cryptomonnaie qui fait de plus en plus parler d’elle et dont le cours a particulièrement augmenté ces derniers jours et ces dernières semaines. Si vous avez lu le titre de cet article vous le savez déjà, il s’agit de la cryptomonnaie Matic de la blockchain Polygon !

Par Meriem Majdoub

Depuis début décembre 2021, il a connu une hausse spectaculaire de sa valeur, de l’ordre de 25%, malgré une tendance baissière du marché en général. Il s’agit de la plus forte hausse des 20 principales cryptomonnaies. Ces derniers temps, Matic s’est fait une place dans ce top 20 et s’est forgé un nom et une réputation.

Présentation de Polygon (Matic)

Souvent, lorsque l’on parle des dernières cryptomonnaies en vogue, on annonce que telle ou telle cryptomonnaie va tuer l’Éther. On appelle certaines cryptomonnaies comme le Binance coin (BNB) ou Cardano (ADA) des Ethereum Killer car certaines personnes pensent qu’elles pourraient être susceptibles de concurrencer, voire de détrôner l’Ethereum. Pour rappel l’Ethereum est la seconde cryptomonnaie la plus importante après le bitcoin, mais c’est aussi la cryptomonnaie qui possède le réseau de finance décentralisée (DeFi) le plus important. Cependant, le réseau Éther est parfois congestionné en raison du trop grand nombre de transactions et c’est la raison pour laquelle d’autres blockchains ont réussi à capter énormément d’investissements, car ils proposent de participer à la DeFi mais avec des transactions plus rapides, plus efficaces et moins chers.

Quelle est la particularité de la crypto Polygon (MATIC) ?

La particularité du token Matic est que c’est un ERC-20 . Cela signifie qu’il appartient à l’écosystème d’Ethereum. Il n’est pas là pour le concurrencer. Matic est une seconde couche d’Ethereum. En attendant l’Ethereum 2.0.

L’Ethereum 2.0, la seconde couche d’Ethereum sera une couche beaucoup plus performante du réseau Ethereum. Elle sera beaucoup plus performante que la première couche qui est actuellement disponible. Cette seconde couche est encore en cours de développement à l’heure qu’il est. Il s’agit d’une mise à jour majeure du réseau Ethereum qui fonctionnera via le système Proof Of Stake au lieu du traditionnel système Proof Of Work utilisé par le bitcoin et qui est beaucoup moins performant et très polluant. Cela devrait permettre de décongestionner totalement l’écosystème Ethereum, mais cette mise à jour prend du temps et il a fallu trouver des solutions en attendant. C’est là que Polygon intervient.

Polygon permet de décongestionner la blockchain Ethereum

La blockchain Polygon participe à améliorer le réseau Ethereum. Polygon permet aux utilisateurs de créer ce que l’on appelle des rolls-up . Il en existe deux types : ZK Rollup et Optimistic Rollup. Ces rolls-up permettent de déplacer certaines transactions de la blockchain Ethereum sur la blockchain Polygon. Polygon est donc une side chain (chaine secondaire) d’Ethereum. Elle permet de traiter les données de manière complétement différente. La blockchain Polygon permet de compresser les informations présentes dans les transactions et de les traiter beaucoup plus rapidement, ce qui fait aussi qu’elles sont beaucoup moins chères et qu’elles occupent moins d’espace de stockage. Cela parait presque magique !

Tout cela semble très intéressant et je comprends que Polygon est vraiment un projet innovant, mais cela se traduira t’il par une hausse de sa valeur ?

Nous le savons, c’est une question importante pour vous et pour tous les investisseurs ! Question importante à laquelle il n’est malheureusement que partiellement possible de répondre. Mais voici quelques éléments : à court terme, il est tout à fait possible que Polygon continue de connaitre un fort développement, et ce, jusqu’au lancement d’Ethereum 2.0. Nous précisons que cela n’est pas un conseil d’investissement et vous êtes seul responsable d’éventuelles pertes de capitaux si vous investissez dans Matic. Cependant, nous vous donnons cette information de bonne foi. Il est tout à fait crédible que Matic monte encore de 30 % ou 50 % dans les prochaines semaines étant donné l’engouement que ce projet suscite et étant donné son rôle clé dans le projet Ethereum. Cependant, sur le plus long terme et avec le développement d’Ethereum 2.0, le rôle que prendra Polygon dans ce nouvel écosystème reste encore à définir plus précisément.