Tunisie – Justice : Raoudha Karafi affirme avoir reçu des menaces

La présidente honoraire de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Raoudha Karafi, a affirmé, dans un post publié sur son compte officiel Facebook, dans la soirée du samedi 22 janvier 2022, qu’elle a fait l’objet de menaces, pour ses positions sur le conflit opposant actuellement le président de la république Kaïs Saïed et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). C’est ce que rapporte ce matin, Mosaïque FM.

«Dans les moments de crises et d’adversités majeures, vous avez deux options : soit vous taire, soit parler, conformément à ce que dicte le devoir et ce qu’exige la responsabilité, pour se rendre utile et aider à la compréhension de ceux qui vous écoutent ou vous regardent», a-t-elle écrit, sans préciser le genre de menaces dont elle a fait l’objet et qui devraient être des attaques virulentes sur les réseaux sociaux. comme celles auxquelles ont droit souvent les opposants aux positions du président de la république Kaïs Saïed.

«Le choix n’est ni facile ni aisé, car parler en ces temps difficiles a un coût élevé que nous avons payé auparavant et que nous payons toujours», a-t-elle ajouté, établissant ainsi un parallèle, certes un peu forcé, entre les difficultés qu’elle a rencontrées sous l’ancien régime et celles qu’elle rencontre aujourd’hui sous l’actuel régime.

I. B.