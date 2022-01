Tunisie : Ettakatol accuse Saïed de chercher à réinstaurer une autocratie

Après la réunion de son conseil national, les 22 et 23 janvier 2022, le Forum démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol) a rendu public un communiqué à travers lequel il a fermement critiqué le président de la république, Kaïs Saïed, l’accusant de chercher à réinstaurer une autocratie en Tunisie.

Le parti a affirmé son rejet de «la monopolisation du pouvoir par le chef de l’autorité en place, sous prétexte des mesures exceptionnelles, et son travail systématique pour démanteler les institutions de l’État, opprimer les médias, rabaisser le pouvoir judiciaire, frapper l’autorité locale et diaboliser les composantes de la société civile et de la société politique, dans le but de dévier vers un système pseudo-présidentiel autocratique».

Le parti Ettakatol a, dans le même ordre d’idées, exprimé sa dénonciation de ce qu’il a considéré comme «la poursuite de la politique des nominations fondées sur le favoritisme et les loyautés loin du critère de l’efficacité, qui frappe et paralyse les institutions de l’Etat, et ce, au profit du projet de Kaïs Saïed et au détriment des intérêts des citoyens».

Ettakatol a également dénoncé la violence à l’égard des manifestants et des journalistes le 14 janvier 2022 et les procès dans les tribunaux militaires à l’encontre des civils.

Le parti actuellement présidé par Khalil Zaouia a, finalement, «renouvelé son appel à unir les efforts de la famille sociale et démocratique pour défendre la république démocratique».

C. B. Y.