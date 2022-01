Tunisie : Zied Ghanney finalement autorisé à voyager

Empêché de voyager hier, Zied Ghanney élu Attayar à l’Assemblée, dont les travaux sont gelés depuis le 25 juillet dernier, a annoncé ce mardi 25 janvier 2021, qu’il a finalement été autorisé à quitter le territoire tunisien.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Zied Ghanney a remercié toutes les personnes qui lui ont exprimé leur solidarité, citant notamment des politiciens, des journalistes et des défenseurs des droits humains, tout en revenant sur les faits qui se sont déroulés hier à l’aéroport.

Il explique notamment qu’après sa publication sur les réseaux sociaux relative à son interdiction de voyager, ses amis l’ont rejoint à l’aéroport, notamment les avocates Mounira Ayari et Samia Abbou, qui ont discuté avec les agents de la police des frontières à propos de cette inexplicable interdiction, justifiée alors par le fait que la profession « député », est encore mentionnée sur son passeport et qu’il aurait fallu la changer.

«Après des négociations qui ont duré plus de 2h, le même responsable qui m’avait informé de la décision de « l’autorité » m’interdisant de quitter le territoire, que cette même « autorité » a finalement changé d’avis et me permet de voyager à condition que je change le titre de la profession sur mon passeport, à Paris… bien sûr, tout cela après le départ de l’avion de l’aéroport international de Tunis-Carthage», explique-t-il.

Zied Ghanney ajoute avoir alors décidé de quitter l’aéroport, pour y retourner aujourd’hui afin de voyager ce soir à 19h40, tout en indiquant ignorer, cependant, comment il sera traité…

Il a par ailleurs réitéré sa volonté à défendre un droit commun au nom des droits et des libertés en Tunisie, tout en rappelant que «gagner la confiance des personnes intègres pour n’importe quel poste est un honneur et une confiance qui l’accompagnera tant qu’il est en vie».

«Je suis allé hier à l’aéroport en quête de voyage, et aujourd’hui je m’y rend pour défendre nos droits, tous nos droits, et le déplacement n’est que l’un d’entre eux», a-t-il conclu.

Y. N.