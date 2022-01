Tunisie : Le député Issam Bargougui appelle les institutions militaires et sécuritaires à désobéir à Kaïs Saïed

Le député indépendant à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) suspendue, Issam Bargougui, a appelé, ce jeudi 27 janvier 2022, les institutions militaires et sécuritaires à se ranger du côté du peuple tunisien et à ne pas soutenir le président de la République Kaïs Saïed. Le seul hic est que le peuple est pour le moment, majoritairement, du même côté que Saïed.

Bargougui a même accusé le président de la République de haute trahison, invitant les institutions militaires et sécuritaires à appliquer la loi contre lui et à le remettre à la justice. Des propos qui peuvent lui coûter cher, quand on voit ce qui est arrivé à l’ancien président de la république, provisoire, Moncef Marzouki, qui a été condamné à 4 ans de prison, pour avoir tenu des paroles similaires, après avoir été accusé d' »atteinte à la sécurité extérieure de l’État« .

Rappelons que quelques dizaines de parlementaires se sont réunis virtuellement, aujourd’hui, pour fêter le 8e anniversaire de la promulgation de la constitution actuelle.

