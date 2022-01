Contrebande : Saisie de 6 tonnes de produits alimentaires subventionnés à Sfax

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la garde douanière est parvenue à saisir, ce lundi 31 janvier 2022, lors de deux opérations à Sfax, 6 tonnes de produits alimentaires subventionnés.

C’est ce qu’indique la Direction générale de la douane tunisienne, en précisant que les agents de la garde douanière ont intercepté 3 camionnettes transportant illégalement du couscous, de la semoule et des pâtes alimentaires, et dont les propriétaires ne disposaient d’aucun document justifiant leur source, leur détention et leur transport.

La même source a précisé que la garde douanière de Skhira a ainsi saisi 2400 kg de pâtes à bord de deux camionnettes, alors que les agents de Sfax ont saisi de leur côté 1450 kg de pâtes alimentaires, 1100 kg de couscous et 1000 kg de semoule dans une 3e camionnette.

