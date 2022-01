L’Institut Cervantes de Tunis organise un cycle de projections en hommage à José Sacristan

L’Institut Cervantes de Tunis organise tout au long du mois de février des projections en ligne autour de la filmographie de José Sacristan. Le visage et la voix du cinéma espagnol des six dernières décennies.

L’acteur et réalisateur espagnol de 84 ans José Sacristan sera à l’honneur durant le mois de février à travers un cycle de projections qui sera dédié à son œuvre et qui comprendra quatre films sortis entre 1977 et 2012.

Organisé par l’Ambassade d’Espagne en Tunisie et l’Institut Cervantes de Tunis en collaboration avec l’Académie des Arts et des Sciences cinématographiques d’Espagne, cet événement se tiendra en ligne du 4 au 25 février sur la chaine Vimeo de l’Institut Cervantes.

L’événement sera l’occasion de valoriser le patrimoine cinématographique espagnol et de découvrir ou de redécouvrir une filmographie riche d’un cinéaste considéré comme l’un des pionniers du cinéma espagnol et qui réussi à retranscrire sur le grand-écran les grands changements de la société espagnole.

Le programme :

Vendredi 4 février : « Asignatura pendiente » (1977)

Vendredi 11 février : « Flor de Otoño » (1978)

Vendredi 18 février : « El muerto y ser feliz » (2012)

Vendredi 25 février : « Un lugar en el mundo » (1992)

F.B