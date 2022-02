Covid-19 : La Lettonie fait don de près de 15.000 doses du vaccin AstraZeneca à la Tunisie

La Lettonie a décidé de faire don de près de 15.000 doses du vaccin anti-Covid-19, AstraZenaca, à la Tunisie, selon une révélation de son ministère des Affaires étrangères, mardi, 1er février 2022.

Plus exactement, 14 400 doses du vaccin AstraZeneca seront offertes à la Tunisie et 150 000 doses du vaccin Janssen seront réparties entre le Bangladesh (50 000), la Moldavie (80 000) et l’Ukraine (20 000).

Les bénéficiaires ont été sélectionnés selon les priorités de la politique étrangère de la Lettonie, notamment pour promouvoir la stabilité dans les pays voisins, garantir les intérêts de la Lettonie en matière de sécurité et promouvoir la coopération avec différentes régions du monde, affirme le ministère letton.

C. B. Y.