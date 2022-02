Moez Belhassine : «La Tunisie œuvre pour le retour du tourisme à son niveau habituel»

Tweet Share Messenger

=A l’occasion de sa visite à la délégation de Sbeïtla à Kasserine, à l’occasion du lancement du projet Visit Tunisia, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Moez Belhassine a déclaré qu’en raison de la situation épidémiologique induite par la pandémie de Covid-19, 2021 a été une année catastrophique pour le tourisme en Tunisie, en comparaison avec 2019, qui avait vu une relance du secteur après les années difficiles ayant succédé aux attaques terroristes du Bardo, de Sousse et de Tunis.

Ben Hassine a ajouté, dans une déclaration à Shems FM, que parmi les objectifs de l’année 2022 figure l’amélioration des indicateurs d’activité, la réalisation de la moitié des réalisations de 2019 et l’accélération du retour du tourisme à son niveau habituel afin que la Tunisie retrouve sa place dans l’industrie touristique dans le monde et en Méditerranée, et ce malgré les difficultés de toutes sortes que traverse notre pays.

Le ministre a aussi indiqué que la Tunisie est ouverte aux marchés touristiques de tous les pays du monde, et qu’elle attirera à la prochaine saison estivale des touristes d’Europe de l’Est, d’Europe centrale et des pays voisins, la Libye et l’Algérie, car elle travaille sur la diversification des marchés et des produits, le renforcement du réseau de vente et la promotion du tourisme alternatif.

I. B.

Articles liés :