Mohamed Ali Boughdiri : «La situation n’est pas propice à la tenue du congrès de l’UGTT»

La situation n’est pas propice pour la tenue d’un congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a estimé le secrétaire général adjoint de l’organisation syndicale, Mohamed Ali Boughdiri, dans une déclaration à Shems FM, mercredi 2 février 2022, formant l’espoir que les parties concernées puissent trouver une formule pour ouvrir la porte du dialogue et permette ainsi d’éviter la scission au sein de la direction de l’Union et du mouvement syndical en général.

Boughdiri a déploré que les appels répétés au dialogue et pour le report du congrès sont tombés dans de sourdes oreilles, en affirmant que le congrès extraordinaire qui s’est tenue en juillet dernier a été déclaré illégal par une décision de justice.

En ce qui concerne les candidatures pour le prochain congrès de l’UGTT, le responsable syndical a estimé que celles des membres du bureau exécutif ayant achevé deux mandats complets sont illégales et c’est un sujet de préoccupation, a-t-il souligné.

Mohamed Ali Boughdiri a appelé à la nécessité de rechercher des solutions à la crise loin de tout entêtement, soulignant que la Tunisie a besoin d’une organisation au-dessus de tout soupçon.

Rappelons que M. Boughdiri fait partie des dirigeants de l’UGTT qui pensent que les membres actuels du bureau exécutif ayant achevé leurs deux mandats réglementaires doivent passer le témoin, comme le stipule le règlement interne de l’organisation, et non s’entêter à amender ce règlement pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats pour s’éterniser eux-mêmes à la tête de l’organisation, comme l’ont Noureddine Taboubi et plusieurs des autres membres du bureau exécutif, qui sont en train d’imposer leurs pratiques dictatoriales d’un autre âge, en se permettant de faire la leçon au monde entier.

I. B.