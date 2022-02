PDL : «Le Parquet appelé à ouvrir une enquête sur des menaces de mort visant Abir Moussi»

Le Parti destourien libre (PDL) a affirmé que sa présidente Abir Moussi est visée par des menaces de mort et a appelé le ministère public à ouvrir une enquête sérieuse à ce propos, tout en affirmant avoir constaté des manquements de l’appareil sécuritaire quant à sa protection lors de ses récents déplacements dans les régions.

Dans un communiqué publié ce mercredi 2 février 2022, le PDL précise que ces menaces ont été rendues publiques via des posts publiés sur les réseaux sociaux où un plan d’assassinat visant Abir Moussi a été évoqué, tout en tenant pour les parties sécuritaires responsables de la sécurité de sa présidente.

Sur un autre plan, le PDL a condamné ce qu’il a qualifié de nonchalance des autorités dans le traitement des dossiers de terrorisme tout et en estimant que le gouvernement est responsable de «l’échec du démantèlement du système terroriste qui s’est infiltré en Tunisie depuis la troïka, en n’ayant pris aucune mesure contre les sources de financements étrangers des associations et organisations connues pour leurs liens avec les organisations terroristes».

Le parti de Moussi cite notamment Hizb Ettahrir, en rappelant que ce parti radical ne reconnaît ni l’État, ni la constitution, accusant de ce fait les autorités de protéger « les pépinières de l’idéologie extrémiste et takfiriste», et en affirmant que «le PDL poursuivra son combat pour éliminer les organisations terroristes et libérer la Tunisie».

Y. N.