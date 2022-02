Une éco-école pilote à Hammamet

Le projet de création d’une éco-école pilote à Hammamet est actuellement dans sa phase finale en attendant sa médiatisation auprès du large public dès que la situation sanitaire le permettra. L’objectif de cette éco-école est de promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles de la région. Un projet pilote est appelé à être reproduit dans d’autres écoles et sur d’autres territoires de la Tunisie.

Par Dr Salem Sahli *

L’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere) et Mitsubishi Corporation (MC) ont signé, en novembre 2020, un mémorandum d’accord relatif à la mise en œuvre du projet de création d’une éco-école pilote à Hammamet.

D’une durée de 12 mois, ce projet a pour objectif de promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) dans les établissements scolaires de Hammamet à travers une opération pilote susceptible de jouer un rôle déclencheur et démonstratif auprès des autres écoles de la région.

Pourquoi ce projet ?

Le constat de départ est le suivant : le développement durable demeure pour une large part de l’opinion publique un concept flou, théorique, compris des seuls experts ou militants. Il est par ailleurs en train de devenir un concept marketing banalisé, récupéré au risque de le vider de son contenu.

Comment faire pour renouer avec les principes du développement durable et les rendre plus tangibles ?

Pour y parvenir, l’éducation à l’environnement et au développement durable doit faire son entrée à l’école. Le système scolaire constitue en effet le cadre idéal pour éduquer les jeunes à l’environnement, pour peu que l’on adopte une démarche éducative comprenant des activités d’information, de sensibilisation, de formation et de terrain et entrainant dans cette dynamique élèves, parents, enseignants et direction.

Les activités du projet

Cinq groupes d’activités sont au menu de ce projet. Les activités ont démarré au mois de janvier 2021 par l’établissement d’un état des lieux de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles de Hammamet, ce qui a permis d’asseoir un diagnostic précis et d’identifier les besoins. Puis 2 chantiers de jeunes bénévoles d’une semaine chacun ont été organisés pendant les vacances scolaires. Dix éducateurs ont bénéficié au mois de novembre 2021 de cinq sessions de formation dispensées par des spécialistes en éducation environnementale. Cette étape fut indispensable avant de lancer les animations qui mobilisent dix animateurs et référents et une centaine d’élèves. Cinq écoles situées en zone rurale et urbaine sont concernées par ces activités.

La dernière activité concerne l’aménagement et la réhabilitation de l’école pilote. Les opérations comprennent l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité propre; de citernes pour la collecte des eaux pluviales aux fins d’irrigation et pour les sanitaires; de poubelles pour le tri sélectif des déchets recyclables et enfin l’aménagement d’un jardin pédagogique «jardin des couleurs et des senteurs de Hammamet».

Ambition à moyen et long terme du projet

Le projet création d’une éco-école pilote à Hammamet survient dans un contexte caractérisé par la volonté politique du ministère de l’Education nationale d’ouvrir les établissements scolaires sur leur environnement et de promouvoir les activités parascolaires dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Aussi ce projet s’inscrit-il dans cette dynamique et vient-il soutenir cette volonté et lui donner une traduction concrète sur le terrain.

Nous concevons ce projet comme une opération pilote susceptible d’être reproduite dans d’autres écoles et sur d’autres territoires avec l’appui de l’éducation nationale, du ministère de l’Environnement, des collectivités locales, des acteurs publics et privés et de la société civile.

D’ailleurs, il s’appuie sur un partenariat solide et synergique associant l’Aere, Mitsubishi Corporation, la direction régionale de l’Education de Nabeul, l’école de la République de Hammamet et l’association Avipa International. Ces partenariats sont formalisés par des conventions à même de garantir la pérennité des activités.

* Secrétaire général de l’Aere-Hammamet.

