Béja : Hommage à l’agent de la GN Atef Jabri, tombé pour la patrie le 3 février 2014 à Raoued (Photos)

Tweet Share Messenger

Il y a 8 ans jour pour jour, le sous-lieutenant de la garde nationale Atef Jabri , a été tué dans des affrontements avec des éléments terroristes retranchés dans une maison à Raoued. Une cérémonie a été organisée à sa mémoire, ce jeudi 3 février 2022, à Béja, sa ville natale.

La cérémonie a été organisée par le Syndicat Régional des Forces de sécurité intérieure en collaboration avec l’Association Sécurité et Citoyenneté de Béja pour célébrer ce 8e triste anniversaire et rendre hommage au sous-lieutenant.

















La famille du martyr et ses collègues, le gouverneur de la région Mohsen Moez Mili, ainsi de hauts cadres sécuritaires et militaires ont pris part à cette cérémonie, indique un communiqué du gouvernorat, en rappelant les sacrifices des hommes en uniforme en général et de Atef Jabri en particulier, qui est mort à l’âge de 29 ans.

Rappelons que le sous-lieutenant, qui avait pris part aux affrontements avec les groupes terroristes à Rouhia, près de Siliana (centre), Bir Ali Ben Khalifa, près de Sfax (sud-est) et au Jebel Chaambi, à Kasserine (centre-ouest), a été tué lors d’une opération antiterroriste menée à Raoued (Ariana).

Y. N.