Union des Editeurs arabes : Mohamed Saleh Maalej élu à la tête de la Commission d’Information et des Relations publiques

L’éditeur tunisien Mohamed Saleh Maalej vient d’être nommé à la tête de la Commission d’Information et des Relations publiques de l’Union des Editeurs arabes pour une durée de deux ans (2022 – 2024).

23 éditeurs tunisiens étaient candidats pour les élections qui se sont tenues en marge de la 53e édition du Salon international du Livre du Caire qui se poursuit jusqu’au 7 février.

L’élection de Mohamed Maalej s’est faite au terme des travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’Union des Editeurs arabes, réunie le lundi 31 janvier au Caire.

Nommé auparavant à la tête de l’Union des Editeurs tunisiens (UET) et à la tête de la Commission des Foires arabes et internationales, Mohamed Maalej présidera désormais la Commission d’Information et des Relations publiques jusqu’à l’année 2024.

Créée en 1962 sur décision de la Ligue des Etats arabes, l’Union des Editeurs arabes est un organisme indépendant qui compte neuf commissions et une trentaine de membres parmi les éditeurs de la région.

F.B