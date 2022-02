Partenariat entre le Macam Tunis et l’Institut de la mode de Monastir

Le Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (Macam Tunis), placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, a signé, ce jeudi 3 février 2022, une convention de partenariat avec l’Institut supérieur de la mode, relevant de l’Université de Monastir.

La signature de cette convention de partenariat permettra au Macam Tunis de collaborer avec l’Institut supérieur de la mode de Monastir, pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme annuel d’activités communes dans le domaine de la création et de l’innovation, qui comprend, particulièrement, le design et la confection d’une collection de tenues vestimentaires destinées au personnel du musée, par les étudiant.e.s de l’Institut.

Dans cette optique, et afin de motiver ces stylistes modélistes en herbe, stimuler leur créativité et leur esprit compétitif, le Macam Tunis organisera un concours avec jury pour déterminer les meilleures créations de la deuxième année master design de mode avant le lancement de la fabrication.

Macam Tunis organisera ce concours dans ses locaux à la Cité de la Culture de Tunis, sous forme d’un défilé de mode, dans le but de donner un maximum de visibilité à ces jeunes créateurs/créatrices et à leurs créations.

La signature de la convention de partenariat a eu lieu au siège du Macam Tunis à la Cité de la culture de Tunis, en présence d’un groupe d’étudiant.e.s de l’institut de mode, accompagné.e.s du directeur de l’Institut , la directrice du département design textile et mode et le porteur du projet ,qui se sont déplacé.e.s de Monastir à l’occasion.

La convention a été signée par Rabaa Jedidi, directrice générale du Macam Tunis, Hedi Belhaj Salah, président de l’Université de Monastir, et Taoufik Hrizi, directeur de l’Institut supérieur de la mode de Monastir.

Créé en 2018, Macam Tunis est le premier musée dédié à toutes les formes d’arts plastiques en Tunisie. Sa principale mission est d’assurer l’étude, la gestion, la restauration et la préservation de plus de 2300 œuvres déposées dans ses réserves, selon les normes muséales internationales, en plus de promouvoir les expériences visuelles et plastiques contemporaines.

Communiqué.