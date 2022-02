Tunisie : 2e édition du Championnat national de lecture

La 2e édition du Championnat national de Lecture démarre aujourd’hui, samedi 5 février, et se poursuivra jusqu’au 20 novembre 2022. Le concours s’adresse à toutes les tranches d’âge et inclut des lectures en arabe, en français et en anglais, aussi bien sur papier que sur le support numérique.

Après le succès de sa première édition lancée en 2020, le ministère des Affaires culturelles vient d’annoncer le démarrage de la deuxième édition qui s’inscrit également dans une démarche nationale visant à promouvoir la lecture notamment auprès des jeunes.

Le concours qui démarre aujourd’hui s’adresse aux adhérents des différentes bibliothèques nationales du pays qui seront répartis sur six tranches d’âge et qui auront pour mission de lire entre 12 et 48 livres en arabe, en français ou en anglais, avec la possibilité de lire aussi bien des livres papiers ou numériques.

Le championnat démarre avec les étapes éliminatoires qui se poursuivront jusqu’au 5 août et qui seront suivies par la phase régionale pour retenir 60 candidats issus de chacun des gouvernorats du pays.

Chaque candidat disposera d’un livret de lecture qui comprendra le résumé de ses lectures et qui sera par la suite jugé par un jury composé d’enseignants, d’écrivains et de différentes personnalités du monde de la culture.

F.B