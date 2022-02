Ben Arous : Sauvetage d’une élève de 17 ans tombée dans un puits (Vidéo)

La protection civile est parvenue à sortir une élève de 17 ans, tombée cet après-midi, mardi 8 février 2022, dans un puits asséché de 18 mètres, situé à Naasen à Ben Arous (sud de Tunis).

L’opération a duré deux heures, précise Elyes Jarraya Directeur de communication à la télévision tunisienne, qui a diffusé une vidéo du sauvetage.

Il a ajouté que l’élève M. H. rentrait du lycée avec ses camarades et avait pris la fuite en voyant un homme souffrant de troubles mentaux qui se serait montré menaçant, et n’avait pas vu le puits abandonné, dans lequel elle est tombée…

La protection civile a été alertée et les agents se sont rapidement rendus sur les lieux, et après deux heures d’intervention, ils sont parvenus à sortir l’élève vivante, qui a été transportée à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, ajoute la même source, en affirmant que la victime souffre de contusions et de multiples fractures.

Vidéo

Y. N.