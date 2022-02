Tunisie : La BNA lance sa nouvelle solution «BNA eBanking PRO»

La BNA a lancé un nouveau service digital qui consiste en une solution d’internet banking, intitulée « BNA eBanking PRO ». Une solution destinée aux professionnels, aux commerçants et aux petites et moyennes Entreprises (PME).

La solution permet de gérer et de suivre les comptes bancaires en temps réel et en toute sécurité, et d’accéder à de multiples services, en tout temps (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

Pour en bénéficier, il suffit de demander un abonnement au service BNA eBanking Pro, en ligne via ce lien.

C. B. Y.