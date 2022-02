Tunisie : Un ancien gouverneur arrêté dans le cadre d’une affaire de corruption

Tweet Share Messenger

Sidi Bouzid, le berceau de la révolution tunisienne, est en passe de devenir l’une des plus gangrenées par la la corruption ?

Suite à des soupçons de corruption en lien avec une transaction de plantation de palmiers sur les abords de la route reliant les villes de Sidi Bouzid et Lassouda, qui ont été portées à la connaissance du parquet du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, une unité de la police judiciaire a été chargée d’enquêter sur l’affaire et de mener les auditions, tests, inspections et confrontations nécessaires.

A l’issue de l’enquête, le Parquet a ordonné l’arrestation de 3 personnes pour être entendues en état de présentation, dont un ancien gouverneur (préfet) de Sidi Bouzid, et l’entrepreneur chargé de l’exécution du projet.

Le troisième suspect est un employé de la direction régionale de l’équipement de Sidi Bouzid.

Le rapport sera transmis ultérieurement au ministère public pour engager les poursuites judiciaires nécessaires à l’encontre des suspects.

C’est la énième affaire de corruption impliquant des hauts cadres de l’administration publique révélée dans le gouvernorat de Sidi Bouzid au cours des dernières semaines. Est-ce à dire que cette région du centre de la Tunisie, considérée comme le berceau de la révolution tunisienne, est en passe de devenir l’une des plus gangrenées par la la corruption ?

I. B.