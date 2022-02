Après le sommet de l’Union africaine, Kaïs Saïed boude le One Ocean Summit

Le président Kaïs Saïed, on le sait, n’est pas accro des rencontres internationales. Après avoir boudé pour la énième fois le sommet de l’Union africaine, qui s’est tenu les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba, en Ethiopie, il ne participera pas non plus au One Ocean Summit qui se tiendra à Brest, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, du 9 au 11 février 2022.

C’est la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dont ce sera la première visite en France depuis sa nomination depuis bientôt cinq mois, et le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, qui représenteront la Tunisie à ce sommet mondial qui vise à mobiliser la communauté internationale afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour préserver et soutenir un océan sain et durable.

C’est Africa Intelligence qui rapporte cette information.

Le One Ocean Summit se tiendra dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, avec le soutien des Nations unies. Il ambitionne d’élever le niveau d’ambition collectif de la communauté internationale sur les questions marines et de traduire la responsabilité partagée envers l’océan en engagements tangibles.

La Tunisie, qui continue de polluer ses côtes, qu’elle est en passe de transformer en une poubelle à ciel ouvert, a du chemin à faire en vue de préserver son environnement marin.

I. B.