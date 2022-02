Kaïs Saïed : «Le CSM actuel est fini et sera remplacé par un autre»

Va-t-il le dissoudre le ou non ? Le débat est désormais clos. Le président de la république, Kaïs Saïed, a, cette fois-ci été plus clair, et a affirmé que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) actuel «est fini», lors d’une réunion du conseil ministériel tenue, ce jeudi 10 février 2022, et qu’il sera remplacé par un autre.

Le chef de l’Etat a assuré que l’actuel CSM sera dissous conformément à un décret présidentiel.

Pour lui, cette décision est nécessaire en vue d’«assainir le pays, conformément à la volonté du peuple», et que cela passe forcément par «l’assainissement de la justice».

Saïed a, par ailleurs, réaffirmé qu’il n’a pas l’intention de s’ingérer dans la justice et qu’il tient à l’indépendance de la magistrature.

C. B. Y.