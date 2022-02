Le Congrès mondial de l’énergie du 22 au 25 février 2022, à Tunis

Tweet Share Messenger

La section tunisienne de l’Association of Energy Engineers (AEE), l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF) et Peco Energy co-organisent la 3e édition du Congrès mondial de l’énergie (Wenercon 2022), du 22 au 25 février 2022, à Tunis.

Cette édition de la Wenercon portera sur «La banque durable et l’accès à la finance verte pour les petites et moyennes entreprises (PME), les banques et les institutions financières». Elle sera suivie de la première session d’un atelier de formation intitulé «Finance climat et RSE de l’investissement socialement responsable : enjeux, stratégies et outils».

L’événement Wenercon 2022 vise à fournir une compréhension commune du changement climatique, de ses impacts et effets sur les entreprises, des instruments innovants et des sources de financement pour des projets respectueux de l’environnement.

L’atelier de formation s’adressera aux professionnels qui souhaitent acquérir une compréhension approfondie de l’environnement de la finance climatique et de la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. L’atelier est conçu pour aider les participants à développer leurs compétences dans la structuration et la soumission de projets d’adaptation et d’atténuation basés sur une approche pratique.

L’AEE, fondée en 1977 par Albert Thumann, compte plus de 18 000 membres dans plus de 100 pays. Sa mission est de «façonner l’avenir de l’industrie de l’énergie par le réseautage, la sensibilisation à l’énergie, l’éducation, la formation, la certification professionnelle et la reconnaissance». La filiale tunisienne de l’AEE a été créée en novembre 2016 et a obtenu le visa du Premier ministère en juin 2017.

L’APTBEF est un organisme professionnel regroupant des banques et des établissements financiers. Il compte 23 banques universelles, 2 banques offshore, 2 banques d’affaires, 8 sociétés de crédit-bail et 2 sociétés d’affacturage.

Peco Energy est un bureau d’expertise dans les domaines de l’énergie, des mines et de la gestion de projets.

Source : Tap.